Звіробій знялася з довиборів на користь представника "Свободи"

У "Свободі" привітали таке рішення представниці "ЄС"

У "Свободі" привітали таке рішення представниці "ЄС"

Фото: з відкритих джерел

Кандидатка від "Європейської солідарності" та ветеран АТО Маруся Звіробій знялася з довиборів у Верховну Раду по 87 округу (Івано-Франківська область).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

У партії повідомили, що кандидатка від ЄС знялася на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського, щоб не допустити перемоги "олігархічних" кандидатів.

"Боротьба за Україну - це не слова, це вчинки. 87 округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил - Руслан Кошулинський зі "Свободи" та я, Маруся Звіробій Біленька від "Європейської Солідарності", - повідомила вона.

Вона зазначила, що "Європейська Солідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода", і політичні сили дійшли порозуміння, що "заради України має початися процес об’єднання українських патріотичних сил не на словах, а на ділі, зважаючи на серйозні виклики, перед якими опинилася країна".

"Не пропустити до Ради представників олігарха Коломойського та зеленої влади - є одним з наших спільних завдань", - заявляє вона.

Нагадаємо, 29 січня партія "Європейська солідарність" під час з’їзду офіційно висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидатом на довиборах у Верховну Раду у 87 окрузі (Івано-Франківська область).