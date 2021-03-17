Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі

Із чотирьох лідерів виборчих перегонів на довиборах у Раду по прикарпатському округу №87 знялася найменш рейтингова висуванка. Але саме її відсотки можуть кардинально змінити ситуацію на виборчих дільницях 28 березня

Із чотирьох лідерів виборчих перегонів на довиборах у Раду по прикарпатському округу №87 знялася найменш рейтингова висуванка. Але саме її відсотки можуть кардинально змінити ситуацію на виборчих дільницях 28 березня

Чим керувалася Маруся Звіробій-Біленька, знімаючись із виборів до Верховної Ради, як віддячив їй Руслан Кошулинський і хто ж переможе на 87-му окрузі, аналізував RegioNews.

Прикарпатський гамбіт

Ситуацію на одномандатному виборчому окрузі №87, яка, попри "червонозонність" усієї Івано-Франківщини та Надвірної і околиць зокрема (можна навіть сказати "у першу чергу" – бо ж знаменитий курорт "Буковель", який розташований саме на території округу, і який звинуватили у спалаху коронавірусу в регіоні), котилася до свого логічного завершення 28 березня, сколихнула заява висуванки "Європейської солідарності". Маруся Звіробій-Біленька, котра заради участі у виборах змінила свої паспортні дані, додавши до них відомий широкому загалу псевдонім, зняла свою кандидатуру з виборів. Причому зняла на користь одного із своїх конкурентів – "свободівця" Руслана Кошулинського.

Логіка рішення Звіробій (чи радше – керівництва "ЄС") проста і зрозуміла, її оголосила сама кандидатка під час свого виступу. Серед чотирьох основних претендентів на депутатський мандат двоє представляють проукраїнський табір, один є партнером олігарха Ігоря Коломойського, ще одного висунула чинна правляча партія Володимира Зеленського. Тож завдання проукраїнських кандидатів – не дати виграти ні "зеленому" Василю Вірастюку, ні "замайбутньому" Олександру Шевченку. Заради цього "Євросолідарність" пішла на такий крок, пожертвувавши власними політичними амбіціями та віддавши нехай і не ферзя, але точно не політичного пішака.

І зрозуміти "ЄС" доволі легко. Навіть час появи цього рішення має чітке пояснення – за день до цього соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати соцопитування по 87-му округу. Що ж ми бачимо у цьому опитуванні? Дійсно, попереду із п'ятнадцятки, із відчутним відривом від усіх інших, ідуть четверо, які представляють всеукраїнські партії. Причому різниця у трьох із чотирьох перебуває в зоні статистичної похибки: Шевченко – 24,5%, Кошулинський – 22,4%, Вірастюк – 21,8%. Навіть якщо взяти за основу відсотки серед тих, хто вже визначився (а більше 12% заявили, що їм поки важко відповісти, кого ж вони оберуть до парламенту), різниця між першим і третім місцем усе одно менша 3,5%.

Четвертою якраз і йде Звіробій-Біленька, маючи в активі досить скромні 7,4%. З одного боку, як для людини, яка з'явилася на Прикарпатті тільки під вибори – це непоганий показник. З іншого – про перемогу і думати нічого. Тож у "ЄС" на надвірнянському окрузі залишалося лише два шляхи – або іти до останнього і логічно програти, або зробити несподіваний хід. В партії Петра Порошенка обрали другий варіант.

Що означає зняття Звіробій

Після заяви Звіробій журналісти та політично активна громадськість кинулися шукати реакцію тих, на чию формальну користь це було зроблено – "Свободи" і особисто Кошулинського. З'явилася вона не відразу. Наприклад, уже після оголошення про зняття кандидатки від "ЄС" на своїй facebook-сторінці "свободівець" ще дякував за підтримку іншим представникам націоналістичної частини політспектру. Тільки ближче до десятої вечора Кошулинський подякував, нарешті, своїй уже колишній опонентці та відзначився кількома стандартними фразами про важливість гуртування проти ворога (цього разу внутрішнього – олігархів).

Коментар "Свободи" на офіційному сайті значно цікавіший. Фраза про те, що зняття Звіробій є "демонстрацією нашої спільної позиції про початок об’єднавчого процесу проукраїнських патріотичних сил", чітко демонструє: заява Звіробій була не одноосібним рішенням "ЄС", а результатом домовленостей між двома партіями. Тут у неприємну ситуацію потрапили прихильники партії Олега Тягнибока, які уже встигли напродукувати немало негативного контенту у вигляді гнівних коментарів на адресу неочікуваної союзниці. Власне, передвиборча стратегія "Свободи" на цих довиборах багато в чому ґрунтувалася саме на критиці сусідів із "Євросолідарності" – а тепер довелося вимушено з ними співробітничати. Навіть полум'яна орлиця Ірина Фаріон, яку не треба двічі просити ущипнути саме колег по проукраїнському спектру, прокоментувала цю подію стримано.

Отже, "ЄС" і "Свобода" оголосили про початок співпраці. Звісно ж, мова не про Верховну Раду, де у "свободівців" навіть у разі перемоги Кошулинського не буде й мінімальної фракції. Вірогідніше і відчутніше це ситуативне об'єднання виявиться на регіональному рівні, де у "Свободи" в західній частині України позиції значно потужніші. І де меншим є вплив центрального керівництва та особисто лідера партії Тягнибока, який до кінця дня так і не спромігся на власних соцмережевих майданчиках хоч якось прокоментувати заяву Звіробій.

Що в результаті виграє "ЄС"

В принципі, партія Порошенка нічого не програє. Як показала соціологія, виграти округ Звіробій-Біленькій все одно не вдалося б, тож у цій ситуації красиво піти означало нічого не втратити. З іншого боку, "ЄС" знову, як і у випадку із підтримкою кандидата у мери Черкас від "Голосу" у другому турі, продемонструвала, що готова до компромісів заради певної політичної мети. Для української політики подібні кроки, скажемо чесно, є досить великою рідкістю – якщо і бувають якісь домовленості, то в основному вони стосуються фінансово-бізнесового боку питання. У цій історії очевидною є саме політична мотивація.

До певної міри, такий крок іде на користь усій українській політичній системі. Бо ж після перемоги Зеленського і "Слуги народу" вітчизняний політикум докотився до таких відверто диких навіть для наших широт ситуацій, коли нардеп від правлячої партії на публіці (нехай і соцмережевій) посилає представника Офісу правлячого президента. До чого може призвести подібне огрубіння (якщо не сказати "оскотинювання") політичного дискурсу, світ побачив на прикладі фінальних тижнів президентства Дональда Трампа, коли недоречні й недалекі заяви президента США довели до неймовірного за будь-яких попередників захоплення дезорієнтованими і зманіпульованими його прихильниками будівлі парламенту. Услід за поверненням Америки до притомного, коректного і адекватного політичного життя в тому ж напрямку почала рухатися і Україна – що не може не радувати.

Крім того, "ЄС", принаймні на деякий час, припинила війну на патріотичному полі. "Європейська солідарність" як найбільш рейтингова на сьогоднішній день опозиційна політична сила країни показала приклад того, що проукраїнська позиція є вищою від вузькопартійних інтересів". Це цитата з офіційного сайту партії – але не "ЄС", а "Свободи". Тієї самої "Свободи", представники якої ще недавно не добирали слів до нищівних характеристик своїх глобально найближчих у політичному спектрі конкурентів. Тепер хоча б до кінця довиборів на 87-му окрузі "свободівцям" доведеться припнути язика.

Що тепер має робити "Свобода"

Чи допоможе Кошулинському підтримка Звіробій, покаже вже вечір 28 березня. Суто математично її рейтингу має вистачити представнику "Свободи" для загальної перемоги. Але завдання Кошулинського та його штабу – не допустити розпорошення цього рейтингу, яке дуже легко може статися через непрості стосунки між прихильниками двох проукраїнських партій. Різкі випади на адресу "ЄС" і особисто Порошенка з боку як партійців, так і симпатиків "Свободи" можуть викинути відсотки Звіробій у сміттєвий кошик із написом "Не прийшли на вибори".

Тож головне завдання "Свободи" у ці десять днів, що залишилися до голосування на виборчих дільницях, – переключити свою активність на представників Зеленського і Коломойського. А їх критикувати знайдеться за що. Одна історія із "Буковелем" як розповсюджувачем коронавірусу, якщо її правильно подати, може збити не один відсоток з рейтингу Шевченка. Ситуація на Прикарпатті дійсно дуже серйозна, і відкриття мобільного госпіталю у Богородчанах було не просто ефектним жестом – там уже перебувають хворі.

Ну, а Вірастюку доведеться віддуватися за усі гріхи "Слуги народу" і персонально президента Зеленського. Втім, це було очевидно з самого початку, тож для нього зняття з виборів Звіробій не змінило абсолютно нічого. Хіба що іще далі відсунуло можливу перемогу, якщо на неї у "Слузі народу" хтось дійсно всерйоз сподівався.