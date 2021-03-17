ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів в нардепи Звіробій та Марчевського

Обоє кандидатів раніше заявили, що не будуть брати участь у виборах 28 березня

Обоє кандидатів раніше заявили, що не будуть брати участь у виборах 28 березня

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 17 березня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати Марусі Звіробій по округу №87 в Івано-Франківській області та Артема Марчевського, який зняв свою кандидатуру із гонки на округу №50 в Донецькій області.

Про це стало відомо із трансляції засідання ЦВК, передає RegioNews.

Днями від участі у виборах 28 березня відмовилися Маруся Звіробій та Артем Марчевський. ЦВК розглянула заяви та скасувала реєстрацію кандидатів”, - повідомили в ЦВК.

В Комісії зазначили, що реєстрацію Звіробій та Марчевського скасували згідно із чинним законодавством, оскільки кандидат подає заяву про відмову за 12 днів до голосування, і ЦВК за 10 днів розглядає її та приймає рішення.

Також у центрвиборчкомі уточнили, що у випадку зняття кандидата з реєстрації застава партії не повертається.

Нагадаємо, 16 березня Маруся Звіробій знялася з довиборів на користь представника "Свободи".

Того ж дня генпродюсер "112 Україна" Марчевський не буде балотуватися на довиборах до Ради по округу на Донбасі.

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