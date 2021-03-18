Вибори в Харкові: ОП пресує Добкіна, щоб Аваков отримав контроль над містом, - ЗМІ

Рейтинги Добкіна вищі за рейтинги Ігоря Терехова, і його поява на виборах плутає карти Авакову

Рейтинги Добкіна вищі за рейтинги Ігоря Терехова, і його поява на виборах плутає карти Авакову

Фото: із відкритих джерел

Офіс Президента погрозами кримінальних проваджень здійснює тиск на Михайла Добкіна, аби той не брав участі у виборах харківського міського голови, які мають бути призначені на 31 жовтня 2021 року.

Про це йдеться у відеоблозі журналіста Богдана Буткевича "Добкін замість Кернеса? Чи витримає Харків?" на сайті "Цензор.нет" .

За інформацією Буткевича, наразі очільник МВС Арсен Аваков контролює владу в Харкові та Харківській області через виконуючого обов'язки харківського мера та колишнього першого заступника померлого Генадія Кернеса Ігоря Терехова та інших пов'язаних з ним людей в міській та обласній радах.

Журналіст нагадав, що між Тереховим і Аваковим давно є зв'язок, оскільки Терехов до 2010 року був заступником Авакова на посаді голови Харківської ОДА.

Тандем Аваков-Терехов братиме участь у виборах харківського міського голови 2021 року. І саме вони є головними претендентами на перемогу у цих виборах. "Аваков зараз активно показує харківським елітам, хто в домі господар… Авакову віддають Харков в обмін на лояльність Зеленскому", - зазначив журналіст.

Утім, наразі, зазначає видання, рейтинги Добкіна вищі за рейтинги Терехова і його поява на виборах плутає карти Авакову. "У Терехова немає свого електорату, його потенційний електорат – це електорат Кернеса", - зазначає видання. Але саме цей електорат і сприймає Добкіна як "друга Кернеса" і справжнього спадкоємця.

Журналіст говорить, що нещодавно бізнесмен та соратник Авакова і Терехова Павло Фукс в одному з інтерв'ю звинуватив Добкіна у спробі створити у 2014 році Харківську народну республіку.

Потім пішла інформація, що Служба безпеки України готує підозру до Добкіна за цими подіями, а не за якимись порушеннями 300-річної давнини, які йому намагалися пришити при минулій владі. Абсолютно безуспішно", - зазначив Буткевич.

"На 99% усі ці тілорухи навколо Добкіна – це просто спроби політичного тиску на нього, щоб він не заважав повернення Харкова Авакову", - переконаний Буткевич.

Нагадаємо, 17 березня профільний комітет Верховної Ради України розглянув питання призначення позачергових виборів харківського міського голови та рекомендував Верховній Раді призначити вибори на 31 жовтня 2021 року.

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