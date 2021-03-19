Стерненко остаётся в СИЗО

Националиста арестовал другой судья по другому делу

Националиста арестовал другой судья по другому делу

Фото из открытых источников

Суд над Стерненко по делу об убийстве перенесли на 2 апреля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой наTelegram-канал PavlovskyNews.

Сегодня в суде Стерненко обвинил прокуроров, что доказательства против него базируются на материалах "пророссийских ресурсов". Суд по делу об убийстве перенесли на 2 апреля.

По словам националиста, на следствие по делу об убийстве оказывалось давление, чтобы его отправили за решетку.

Как сообщают из зала суда, вскоре судья перенес заседание на 2 апреля. К этому дню судом должна быть изучена дополнительная доказательная база обвинения.

Кроме того, судья отказал Стерненко в освобождении, ведь его арестовал другой судья по другому делу.

Как сообщалось, после предыдущего судебного заседания 5 марта Стерненко снова увезли в СИЗО. Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи оставлено без рассмотрения.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.