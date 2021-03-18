Місцева влада може посилювати карантин без попередження, - нардеп

Ця норма стосується лише постанов уряду

Ця норма стосується лише постанов уряду

Фото: із відкритих джерел

Згідно із чинним законодавством, місцева влада, ухвалюючи рішення про посилення карантинних обмежень, не має зобов'язання повідомляти про це заздалегідь.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив народний депутат Михайло Радуцький, передає RegioNews.

Нардеп уточнив, що норма про завчасне попередження про посилення умов карантину за тиждень до його початку діє лише для постанов Кабінету міністрів.

Це постанова загальнодержавних карантинних заходів, для місцевої влади ми такого рішення не приймали", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін зобов'язали заздалегідь попереджати про введення карантину.