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18 марта 2021, 17:59 92

Местные власти могут усиливать карантин без предупреждения, - нардеп

18 марта 2021, 17:59 92
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Эта норма касается только постановлений правительства
Эта норма касается только постановлений правительства
Фото: из открытых источников
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Согласно действующему законодательству, местные власти, принимая решение об усилении карантинных ограничений, не имеют обязательства сообщать об этом заранее.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

Нардеп уточнил, что норма о заблаговременном предупреждении об ужесточении условий карантина за неделю до его начала действует только для постановлений Кабинета министров.

Это постановление общегосударственных карантинных мероприятий, для местных властей мы такого решения не принимали", - заявил Радуцкий.

Напомним, у ноябре прошлого года Кабмин обязали заранее предупреждать о введении карантина.

коронавирус карантин Минздрав Ограничение Михаил Радуцкий местные власти

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