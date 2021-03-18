Местные власти могут усиливать карантин без предупреждения, - нардеп
Эта норма касается только постановлений правительства
Эта норма касается только постановлений правительства
Согласно действующему законодательству, местные власти, принимая решение об усилении карантинных ограничений, не имеют обязательства сообщать об этом заранее.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат Михаил Радуцкий, передает RegioNews.
Нардеп уточнил, что норма о заблаговременном предупреждении об ужесточении условий карантина за неделю до его начала действует только для постановлений Кабинета министров.
Это постановление общегосударственных карантинных мероприятий, для местных властей мы такого решения не принимали", - заявил Радуцкий.
Напомним, у ноябре прошлого года Кабмин обязали заранее предупреждать о введении карантина.
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