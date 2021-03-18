Местные власти могут усиливать карантин без предупреждения, - нардеп

Эта норма касается только постановлений правительства

Эта норма касается только постановлений правительства

Фото: из открытых источников

Согласно действующему законодательству, местные власти, принимая решение об усилении карантинных ограничений, не имеют обязательства сообщать об этом заранее.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

Нардеп уточнил, что норма о заблаговременном предупреждении об ужесточении условий карантина за неделю до его начала действует только для постановлений Кабинета министров.

Это постановление общегосударственных карантинных мероприятий, для местных властей мы такого решения не принимали", - заявил Радуцкий.

Напомним, у ноябре прошлого года Кабмин обязали заранее предупреждать о введении карантина.