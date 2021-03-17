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На Донбасі за добу п’ять обстрілів, обійшлося без втрат - штаб
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17 березня 2021, 18:26 7

На Донбасі за добу п’ять обстрілів, обійшлося без втрат - штаб

17 березня 2021, 18:26 7
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Бойовики стріляли із підствольних і протитанкових гранатометів та  великокаліберних кулеметів
Бойовики стріляли із підствольних і протитанкових гранатометів та  великокаліберних кулеметів
Фото: із відкритих джерел
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17 березня, від початку доби в зоні проведення ООС на Донбасі збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік селища Новотошківське, противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарського та Пісків – з станкових протитанкових гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а у передмісті селища Луганське – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців”, - додали в штабі ООС.

Також цієї доби за допомогою безпілотників малого та дальнього радіусів дії спеціальна моніторингова місія зафіксувала на полігонах ОРДЛО значне скупчення озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, 16 березня було зафіксовано 7 випадків порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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