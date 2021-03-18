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18 березня 2021, 09:46 7

Кравчук допускає атаку РФ з півдня через загострення ситуації з водою в Криму

18 березня 2021, 09:46 7
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Однак це не змусить Україну постачати воду в окупований Крим
Однак це не змусить Україну постачати воду в окупований Крим
Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає можливості російської атаки з півдня, оскільки питання води для Криму буде загострюватися.

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь - цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії", - заявив він.

На думку першого президента, Росія хоче перетворити Крим на військову базу, а Україна просто так поставляти воду на півострів не буде, бо вона може дістатись військовим заводам, а не громадянам.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що українські військові будуть давати дзеркальну відповідь у випадку частіших обстрілів з боку бойовиків по українським позиціям.

РФ війна вода Крим ТКГ Леонід Кравчук

 
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