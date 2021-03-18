Кравчук допускає атаку РФ з півдня через загострення ситуації з водою в Криму

Однак це не змусить Україну постачати воду в окупований Крим

Однак це не змусить Україну постачати воду в окупований Крим

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає можливості російської атаки з півдня, оскільки питання води для Криму буде загострюватися.

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь - цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії", - заявив він.

На думку першого президента, Росія хоче перетворити Крим на військову базу, а Україна просто так поставляти воду на півострів не буде, бо вона може дістатись військовим заводам, а не громадянам.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що українські військові будуть давати дзеркальну відповідь у випадку частіших обстрілів з боку бойовиків по українським позиціям.