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18 марта 2021, 15:39 6

Зеленский сказал, когда могут определить дату встречи "норманди"

18 марта 2021, 15:39 6
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Идут консультации на уровне политических советников
Идут консультации на уровне политических советников
Фото Офиса президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре должно появиться понимание относительно времени встречи лидеров стран "Нормандского формата".

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве, передает RegioNews.

Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда лидеры "нормандской четверки" встретятся, - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас идут консультации на уровне политических советников.

Вместе с тем Президент напомнил, что готов отдельно встречаться с лидерами Норманди, а также лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, и "максимально делать все, чтобы война на востоке закончилась и Украина вернула себе территории и людей".

Как сообщалось, ранее Кравчук сказал о желании Зеленского быстро закончить войну: "С Москвой договориться нельзя". Сейчас он выступает за пересмотр Минских договоренностей.

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