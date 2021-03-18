Зеленский сказал, когда могут определить дату встречи "норманди"

Идут консультации на уровне политических советников

Идут консультации на уровне политических советников

Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре должно появиться понимание относительно времени встречи лидеров стран "Нормандского формата".

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве, передает RegioNews.

Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда лидеры "нормандской четверки" встретятся, - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас идут консультации на уровне политических советников.

Вместе с тем Президент напомнил, что готов отдельно встречаться с лидерами Норманди, а также лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, и "максимально делать все, чтобы война на востоке закончилась и Украина вернула себе территории и людей".

Как сообщалось, ранее Кравчук сказал о желании Зеленского быстро закончить войну: "С Москвой договориться нельзя". Сейчас он выступает за пересмотр Минских договоренностей.