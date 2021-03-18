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18 березня 2021, 15:04 168

Першу партію вакцини Pfizer Україна отримає в квітні - МОЗ

18 березня 2021, 15:04 168
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Ця вакцина буде надходити траншами упродовж 2021 року
Ця вакцина буде надходити траншами упродовж 2021 року
Фото: із відкритих джерел
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Американська вакцина від коронавірусу Pfizer надійде до України вже в квітні.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив керівник відділу стратегії імунізації МОЗ Олександр Заїка, передає RegioNews.

У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну", - розповів Заіка.

У МОЗ заявляють, що зараз в Україні триває перший етап вакцинації, згідно із яким, щеплення отримують лікарі та військовослужбовці.

Наступного тижня має стартувати вакцинація вчителів, Загалом на вакцинацію через портал "Дія" записалися вже понад 270 тис. українців.

Нагадаємо, більше половини українців не планують робити щеплення від COVID-19.

вакцина Україна МОЗ Pfizer коронавірус

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