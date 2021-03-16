Більше половини українців не планують робити щеплення від COVID-19

Вони пояснюють це недостатньою ефективністю чи безпечністю вакцин

Вони пояснюють це недостатньою ефективністю чи безпечністю вакцин

Фото: flickr

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення від COVID-19, 12% матюь намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися", - йдеться в повідомленні.

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення, 19,52% готові вакцинуватись за умови, що воно буде безкоштовним, 22,5% готові платити за нього, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою.

Респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою” вакциною вони готові зробити щеплення.

27% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що, на їхнє переконання, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% — тим, що вже перехворіли на COVID-19, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Нагадаємо, Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу - Центр Разумкова.