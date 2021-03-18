Локдаун в Киеве: Ткаченко предлагает ввести компенсацию за ущерб для культуры

Министр готов "делиться опытом с КГГА"

Министр готов "делиться опытом с КГГА"

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Министерство культуры и информационной политики Украины в связи с введением локдауна в Киеве посоветовало городским властям предложить компенсацию за ущерб для культуры.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, передает RegioNews.

Ситуация напряженная. Хоть оранжевая зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта – однозначно, спорное решение... Принимая подобное, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за ущерб для культуры. От МКИП мы готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций, - написал министр.

Со слов Ткаченко, именно культура и креативный бизнес добросовестно придерживались и придерживаются требований санэпидемограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19.

Господин мэр, почему в этих условиях остается работать общественный транспорт – не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь, - добавил Ткаченко.

Как сообщалось, В Киеве с 20 марта вводят локдаун: что будет запрещено. Ограничения будут действовать до 9 апреля.