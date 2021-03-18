09:02  18 марта
В Украине обнаружили более 15 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  18 марта
В Раде оценили возможность денонсации Харьковских соглашений
18:26  18 марта
На Донбассе шесть обстрелов из запрещенного оружия, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
18 марта 2021, 14:10 11

Локдаун в Киеве: Ткаченко предлагает ввести компенсацию за ущерб для культуры

18 марта 2021, 14:10 11
Читайте також українською мовою
Министр готов "делиться опытом с КГГА"
Министр готов "делиться опытом с КГГА"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство культуры и информационной политики Украины в связи с введением локдауна в Киеве посоветовало городским властям предложить компенсацию за ущерб для культуры.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, передает RegioNews.

Ситуация напряженная. Хоть оранжевая зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта – однозначно, спорное решение... Принимая подобное, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за ущерб для культуры. От МКИП мы готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций, - написал министр.

Со слов Ткаченко, именно культура и креативный бизнес добросовестно придерживались и придерживаются требований санэпидемограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19.

Господин мэр, почему в этих условиях остается работать общественный транспорт – не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь, - добавил Ткаченко.

Как сообщалось, В Киеве с 20 марта вводят локдаун: что будет запрещено. Ограничения будут действовать до 9 апреля.

Киев министр компенсация культура Александр Ткаченко локдаун

В Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса, - Степанов
18 марта 2021, 10:53
КГГА запретила доступ зрителей на все футбольные матчи в Киеве
17 марта 2021, 21:47
Школы Киева досрочно уходят на каникулы из-за вспышки коронавируса, - Кличко
16 марта 2021, 15:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Сто дней Полоскова: на каких китах плывет к светлому будущему глава Закарпатской ОГА
Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram