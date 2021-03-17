КМДА заборонила доступ глядачів на всі футбольні матчі у Києві

18 березня у столиці відбудеться матч між донецьким "Шахтарем” та італійською "Ромою”

18 березня у столиці відбудеться матч між донецьким "Шахтарем” та італійською "Ромою”

Фото: із відкритих джерел

У Києві до стабілізації епідеміологічної ситуації запровадили заборону на доступ глядачів на всі футбольні матчі, зокрема міжнародні.

Відповідний документ 17 березня ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, передає RegioNews.

Українській асоціації футболу, Міністерству молоді та спорту України, Департаменту молоді та спорту КМДА, Головному управлінню Нацполіції у Києві, Управлінню патрульної поліції в Києві заборонити доступ глядачів під час проведення футбольних матчів, в тому числі міжнародних", – йдеться у документі.

Заборона буде діяти до стабілізації епідеміологічної ситуації в місті Києві.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у Києві складна ситуація з поширенням COVID-19, кількість хворих збільшується щодня, зокрема тих, які потребують госпіталізації.

Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити", – сказав Поворозник.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко висловив занепокоєння з приводу футбольного матчу Шахтар - Рома, який планували відвідати близько 35 тис. людей, зокрема із різних міст.