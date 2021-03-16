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16 березня 2021, 15:59 287

Школи Києва достроково йдуть на канікули через спалах коронавірусу, - Кличко

16 березня 2021, 15:59 287
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Ситуація з СOVID-19 у столиці загострюється, є ризик потрапляння в "червону зону"
Ситуація з СOVID-19 у столиці загострюється, є ризик потрапляння в "червону зону"
Рixabay
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Школи Києва йдуть на канікули раніше, а запроваджені через коронавірус обмеження у місті можуть посилити. Ситуація з СOVID-19 у столиці загострюється, є ризик потрапляння в "червону зону".

Про це на терміновому брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

Як повідомив Кличко, учні 5-11 класів йдуть на канікули на кілька днів раніше - 18 березня, а не з 22, як планувалося.

Мер столиці звернувся до Кабміну з проханням посилити карантинні обмеження в Києві, які діють у "помаранчевій зоні". За його словами, у місцевої влади немає повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежень.

Крім того, він звернувся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури та Держпродспоживслужби з проханням посилити контроль за дотриманням встановлених обмежень.

За словами мера, футбольний матч у Києві, який заплановано на четвер "може бути другим Буковелем", оскільки на нього приїде близько 35 тис. глядачів.

Нагадаємо, в Ірпені з завтрашнього дня посилять карантинні заходи.

коронавірус Україна Київ карантин Кличко Віталій

 
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