У Києві з 20 квітня вводять локдаун: що буде заборонено

Обмеження діятимуть до 9 квітня

Обмеження діятимуть до 9 квітня

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Влада Києва ухвалила рішення посилити карантин у місті через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко, пише RegioNews.

Комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у Києві.

"З 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження", - сказав Кличко.

Вводять такі обмеження:

зачиняють кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ,

забороняється проведення масових заходів,

кафе та ресторани працюватимуть виключно на "винос",

забороняється проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв.м. на 1 особу),

присутність глядачів на спортивних змаганнях також буде заборонено,

автозаправочні станції працюватимуть без кафе,

перукарні, салони краси, фітнес та спортивні зали працюватимуть за попереднім записом,

усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу.

Такі обмеження вводять на три тижні.

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця квітня буде спостерігатися спалах коронавірусу.