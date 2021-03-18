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18 березня 2021, 11:51 21

У Києві з 20 квітня вводять локдаун: що буде заборонено

18 березня 2021, 11:51 21
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Обмеження діятимуть до 9 квітня
Обмеження діятимуть до 9 квітня
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Влада Києва ухвалила рішення посилити карантин у місті через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко, пише RegioNews.

Комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у Києві.

"З 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження", - сказав Кличко.

Вводять такі обмеження:

  • зачиняють кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ,
  • забороняється проведення масових заходів,
  • кафе та ресторани працюватимуть виключно на "винос",
  • забороняється проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв.м. на 1 особу),
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях також буде заборонено,
  • автозаправочні станції працюватимуть без кафе,
  • перукарні, салони краси, фітнес та спортивні зали працюватимуть за попереднім записом,
  • усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу.

Такі обмеження вводять на три тижні.

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця квітня буде спостерігатися спалах коронавірусу.

Україна карантин Кличко Віталій Обмеження локдаун

 
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