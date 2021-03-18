У Києві з 20 квітня вводять локдаун: що буде заборонено
Обмеження діятимуть до 9 квітня
Обмеження діятимуть до 9 квітня
Влада Києва ухвалила рішення посилити карантин у місті через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.
Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко, пише RegioNews.
Комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні вирішила посилити карантин у Києві.
"З 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження", - сказав Кличко.
Вводять такі обмеження:
- зачиняють кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ,
- забороняється проведення масових заходів,
- кафе та ресторани працюватимуть виключно на "винос",
- забороняється проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв.м. на 1 особу),
- присутність глядачів на спортивних змаганнях також буде заборонено,
- автозаправочні станції працюватимуть без кафе,
- перукарні, салони краси, фітнес та спортивні зали працюватимуть за попереднім записом,
- усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу.
Такі обмеження вводять на три тижні.
Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця квітня буде спостерігатися спалах коронавірусу.
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