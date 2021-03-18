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18 березня 2021, 10:53 9

В Україні до кінця квітня буде спостерігатися спалах коронавірусу, - Степанов

18 березня 2021, 10:53 9
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В МОЗ вважають, що локдаун не потрібно буде вводити, якщо на регіональному рівні будуть дотримуватися тих обмежень, які там введені
В МОЗ вважають, що локдаун не потрібно буде вводити, якщо на регіональному рівні будуть дотримуватися тих обмежень, які там введені
Фото з відкритих джерел
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У нашій державі до кінця квітня буде спостерігатися спалах коронавірусу. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов не вважає, що зараз необхідний загальнонаціональний карантин.

Про це Степанов заявив в ефірі "ТСН", пише RegioNews.

Міністр зазначив, що локдаун не потрібно буде вводити, якщо на регіональному рівні будуть дотримуватися тих обмежень, які там введені.

"У нас складний період. COVID-19 - це не іграшки, не жарти. Цей складний період у нас точно буде тривати десь майже до кінця квітня. Головне - це зберегти якомога більше життів українців", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

коронавірус Україна Київ карантин Максим Степанов

 
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