В Україні до кінця квітня буде спостерігатися спалах коронавірусу, - Степанов
В МОЗ вважають, що локдаун не потрібно буде вводити, якщо на регіональному рівні будуть дотримуватися тих обмежень, які там введені
В МОЗ вважають, що локдаун не потрібно буде вводити, якщо на регіональному рівні будуть дотримуватися тих обмежень, які там введені
У нашій державі до кінця квітня буде спостерігатися спалах коронавірусу. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов не вважає, що зараз необхідний загальнонаціональний карантин.
Про це Степанов заявив в ефірі "ТСН", пише RegioNews.
Міністр зазначив, що локдаун не потрібно буде вводити, якщо на регіональному рівні будуть дотримуватися тих обмежень, які там введені.
"У нас складний період. COVID-19 - це не іграшки, не жарти. Цей складний період у нас точно буде тривати десь майже до кінця квітня. Головне - це зберегти якомога більше життів українців", - заявив Степанов.
Нагадаємо, в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу.
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