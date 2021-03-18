У Сумах мітингували адвокати на підтримку працівників суду

Вимагали належного фінансування судової системи

Вимагали належного фінансування судової системи

Фото: Рома Романов/Facebook

Акція на підтримку працівників апаратів райсудів та належного фінансування судової системи пройшла під стінами Ковпаківського районного суду міста Суми.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Судово-юридичну газету.

Під стінами Ковпаківського районного суду міста Суми пройшла акція на підтримку працівників апаратів районних судів України та належного забезпечення фінансування судової системи для своєчасного здійснення правосуддя. У ній взяли участь адвокати м. Суми та небайдужі громадяни, які розуміють нагальний стан фінансування.

Після проведення акції, її учасниками було висловлено занепокоєння ситуацією, що склалася, оскільки наявний великий ризик, що більшість громадян м. Суми можуть залишитися без доступу до правосуддя через недофінансування, - говориться у повідомленні.

Мітингувальники вийшли з плакатами "Імідж суду – це його працівники", "Зупиніть звільнення", "Хто захистить працівників суду?"

Як повідомлялося, 18 лютого Зеленський назвав судову систему в Україні "однією із найбільших проблем”.