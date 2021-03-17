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17 березня 2021, 18:58 6

Верховний суд скасував указ президента про звільнення судді Оксани Царевич

17 березня 2021, 18:58 6
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Постанова Верховного Суду є остаточною й оскарженню не підлягає
Постанова Верховного Суду є остаточною й оскарженню не підлягає
Фото з відкритих джерел
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Верховний суд прийняв рішення щодо скасування указу Президента про звільнення Оксани Царевич з посади судді Печерського райсуду Києва і рішення Вищою ради юстиції щодо схвалення звільнення Царевич.

Про це інформує пресслужба Верховного суду, передає RegioNews.

Верховний Суд задовольнив заяву Оксани Царевич. Постанову Вищого адміністративного суду України від 6 березня 2017 року у справі № 800/372/16 скасував та прийняв нове рішення, яким адміністративний позов задовольнив. (Суд — ред.) визнав протиправним та скасував рішення Вищої ради юстиції, а також скасував Указ Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 в частині звільнення Царевич Оксани Ігорівни з посади судді Печерського районного суду м. Києва у зв’язку з порушенням присяги судді, - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють у судовій установі, цей судовий розгляд стосувався апеляційної скарги Царевич на рішення Вищого адміністративного суду України, яким їй було відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо визнання протиправними та скасування рішення Вищої ради юстиції від 15 вересня 2016 року "Про внесення подання Президентові України про звільнення судді Печерського районного суду міста Києва Царевич О. І.", Указу Президента України від 29 вересня 2016 року "Про призначення та звільнення суддів" в частині її (позивача) звільнення з посади судді Печерського районного суду м. Києва за порушення присяги судді.

Постанова Верховного Суду є остаточною й оскарженню не підлягає.

Як уточнюється, повний текст судового рішення буде виготовлено упродовж п’яти робочих днів.

Як повідомлялося, колишня суддя Печерського райсуду отримала підозру у справі Автомайдану. Очевидно, що мова йде про суддю Оксану Царевич.

звільнення суд суддя указ Верховний суд

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