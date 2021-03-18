В Сумах митинговали адвокаты в поддержку работников суда

Требовали надлежащего финансирования судебной системы

Требовали надлежащего финансирования судебной системы

Фото: Рома Романов/Facebook

Акция в поддержку работников аппаратов райсудов и надлежащего финансирования судебной системы прошла под стенами Ковпаковского районного суда города Сумы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судово-юридическую газету.

Под стенами Ковпаковского районного суда города Сумы прошла акция в поддержку работников аппаратов районных судов и обеспечения надлежащего финансирования судебной системы для своевременного осуществления правосудия. В ней приняли участие адвокаты г. Сумы и неравнодушные граждане, которые понимают неотложне состояние финансирования.

После проведения акции, ее участниками была выражена обеспокоенность ситуацией, которая сложилась, поскольку есть большой риск, что большинство граждан г. Сумы могут остаться без доступа к правосудию из-за недофинансирования, - говорится в сообщении.

Митингующие вышли с плакатами "Имидж суда – это его работники", "Остановите увольнения", "Кто защитит работников суда?"

Как сообщалось, 18 февраля Зеленский назвал судебную систему в Украине "одной из крупнейших проблем”.