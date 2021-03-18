Справа судді Вовка та ОАСК: завершено досудове розслідування

У НАБУ також відкрили засекречені матеріали цієї справи

У НАБУ також відкрили засекречені матеріали цієї справи

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці завершили досудове розслідування справи про зловживання в ОАСК, а саме фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації та зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті НАБУ.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи від СБУ", - зазначили в НАБУ.

За інформацією бюро, фігурантами справи є 11 осіб, серед них голова ОАСК Павло Вовк, два його заступники, судді ОАСК та голова Державної судової адміністрації України. Слідство вважає, що вони планували захоплення державної влади.

За версією слідства, це планувалося зробити шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Слідство встановило, що фігуранти ухвалювали замовні рішення у власних інтересах та в інтересах політичних еліт та бізнес кіл, а також впливали на інші органи влади, зокрема, на посадовців НАЗК, Конституційний суд, Верховний суд, міністерства та правоохоронні органи.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні строків досудового розслідування у справі так званих "плівок ОАСК”, де одним з фігурантів, є голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.