В зоне ООС нашли запрещенные боеприпасы производства РФ

Это свидетельствует о поставках боевикам оружия со стороны агрессора

Это свидетельствует о поставках боевикам оружия со стороны агрессора

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Следователи Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задокументировали в районе ООС очередной факт поставки вооружения страной-агрессором незаконным вооруженным формированиям - на Луганщине обнаружили запрещенные боеприпасы российского производства, которые не находятся на вооружении ВСУ.

На территории населенных пунктов Трехизбенка и Крымское Счастинского района, Екатериновка и Новотошковское Северодонецкого района, где ранее дислоцировались незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ, обнаружены боеприпасы российского производства – 3 боевые противопехотные фугасные мины нажимного действия ПМН-2 и фрагмент противопехотной осколочной мины ПОМ-2, - говорится в сообщении.

Как отмечается, "средства поражения такого типа не находятся на вооружении ВСУ, они применяются представителями НВФ оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины".

Через свои конструктивные характеристики они запрещены международными договорами, в том числе ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производство, передачу противопехотных мин и об их уничтожении, - добавили в СБУ.

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется под процессуальным руководством управления надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, областной прокуратуры по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Противопехотные фугасные мины нажимного действия ПМН-2 обезврежены взрывотехниками Главного управления Нацполиции в Луганской области на месте.

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