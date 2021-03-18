Доба в ООС: бойовики 9 разів порушили режим "тиші" на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Гнутове, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті Луганського загарбники обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське - з підствольних гранатометів.

Зокрема, протягом минулої доби зафіксовано збільшення провокацій з боку російсько-окупаційних військ ОРЛО. Цього разу осередком порушень з боку окупантів став напрямок Калинівка-Луганське, де окупаційні війська відверто провокували Збройні Сили України на відкриття вогню.

Станом на 7 годину ранку 18 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 березня від початку доби в зоні проведення ООС на Донбасі збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню.