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16 березня 2021, 18:36 5

Рівень госпіталізації хворих із COVID-19 у лютому суттєво зріс у деяких регіонах – НСЗУ

16 березня 2021, 18:36 5
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Удвічі більше стали госпіталізувати в Івано-Франківській та Закарпатській областях
Удвічі більше стали госпіталізувати в Івано-Франківській та Закарпатській областях
Фото з відкритих джерел
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Рівень захворюваності та госпіталізацій хворих із COVID-19 суттєво зріс, але не у всій Україні, а тільки в окремих регіонах.

Про це повідомила Національна служба здоров'я (НСЗУ) у Facebook, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням, зокрема, удвічі зросла кількість госпіталізованих із COVID-19 в Івано-Франківській - до 5,453 тис. осіб, у Закарпатській - до понад 3,3 тис. осіб, суттєво збільшилася у Вінницькій і Чернівецькій областях - до 3,439 тис. і 2,228 тис. осіб відповідно.

Загалом у лютому в Україні госпіталізували 41,875 тис. пацієнтів, що на 190 осіб більше порівняно з січнем (притому що лютий на три дні коротший). Ще майже 5 тис. інфікованих продовжили розпочате в січні лікування.

16.03.21. Медична допомога пацієнтам з COVID-19 у лютому. Пресбрифінг НСЗУ Рівень захворюваності та госпіталізацій...

Posted by НСЗУ Національна служба здоров'я України on Tuesday, March 16, 2021

Як повідомлялося, НСЗУ затримала "ковідні надбавки" медикам у регіонах за лютий. Степанов пригрозив "кримінальними справами".

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