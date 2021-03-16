Рівень госпіталізації хворих із COVID-19 у лютому суттєво зріс у деяких регіонах – НСЗУ

Удвічі більше стали госпіталізувати в Івано-Франківській та Закарпатській областях

Удвічі більше стали госпіталізувати в Івано-Франківській та Закарпатській областях

Фото з відкритих джерел

Рівень захворюваності та госпіталізацій хворих із COVID-19 суттєво зріс, але не у всій Україні, а тільки в окремих регіонах.

Про це повідомила Національна служба здоров'я (НСЗУ) у Facebook, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням, зокрема, удвічі зросла кількість госпіталізованих із COVID-19 в Івано-Франківській - до 5,453 тис. осіб, у Закарпатській - до понад 3,3 тис. осіб, суттєво збільшилася у Вінницькій і Чернівецькій областях - до 3,439 тис. і 2,228 тис. осіб відповідно.

Загалом у лютому в Україні госпіталізували 41,875 тис. пацієнтів, що на 190 осіб більше порівняно з січнем (притому що лютий на три дні коротший). Ще майже 5 тис. інфікованих продовжили розпочате в січні лікування.

16.03.21. Медична допомога пацієнтам з COVID-19 у лютому. Пресбрифінг НСЗУ Рівень захворюваності та госпіталізацій... Posted by НСЗУ Національна служба здоров'я України on Tuesday, March 16, 2021

Як повідомлялося, НСЗУ затримала "ковідні надбавки" медикам у регіонах за лютий. Степанов пригрозив "кримінальними справами".