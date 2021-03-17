В COVID-больницах Ивано-Франковска уменьшается количество больных - Марцинкив

В городе отмечают положительную динамику по заболеваемости COVID-19

В городе отмечают положительную динамику по заболеваемости COVID-19

Фото: из открытых источников

В медицинских учреждениях Ивано-Франковска пятый день подряд уменьшается количество COVID-пациентов.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Имеем пятый день подряд положительную динамику по заболеванию коронавирусом, количество больных и госпитализированных уменьшается. Количество пациентов в больницах уменьшается, но количество тяжелых больных остается неизменным", - написал мэр.

Он добавил, что в больницах города, которые принимают больных, находятся 649 человек.

По состоянию на 17 марта в Ивано-Франковской области было зарегистрировано 506 новых случаев COVID-19, выздоровели 494 человека, умерли 23 жителя региона.

Напомним, уровень госпитализации больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ.

Ранее сообщалось, что на Франковщине заполненность трех COVID-больниц составляет 100%.