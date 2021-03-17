В COVID-больницах Ивано-Франковска уменьшается количество больных - Марцинкив
В медицинских учреждениях Ивано-Франковска пятый день подряд уменьшается количество COVID-пациентов.
Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
Имеем пятый день подряд положительную динамику по заболеванию коронавирусом, количество больных и госпитализированных уменьшается. Количество пациентов в больницах уменьшается, но количество тяжелых больных остается неизменным", - написал мэр.
Он добавил, что в больницах города, которые принимают больных, находятся 649 человек.
По состоянию на 17 марта в Ивано-Франковской области было зарегистрировано 506 новых случаев COVID-19, выздоровели 494 человека, умерли 23 жителя региона.
Напомним, уровень госпитализации больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ.
Ранее сообщалось, что на Франковщине заполненность трех COVID-больниц составляет 100%.