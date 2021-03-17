Медикам доплачуватимуть по 20 грн за кожну вакцинацію від коронавірусу
Всього в країні 2370 таких команд медиків
Всього в країні 2370 таких команд медиків
За першу вакцинацію від COVID-19 одного пацієнта лікарів будуть доплачувати 20 грн, а за другу - 60 грн. Таке рішення сьогодні планують погодити на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради.
Про це в телеграм-каналі написав нардеп Олексій Гончаренко, пише RegioNews.
"Плюс до цього кожній команді буде виплачена так звана глобальна ставка за перший місяць у розмірі 8247 грн на кожну команду. Розрахунок ставки здійснено виходячи з кількості не більше 1320 пацієнтів, яких вакцинує команда імунізації", - написав нардеп.
Він додав, що всього в країні 2370 таких команд.
Нагадаємо, МОЗ збільшив інтервал між дозами CoviShield.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим
Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі