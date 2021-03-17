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17 березня 2021, 18:02 4

Медикам доплачуватимуть по 20 грн за кожну вакцинацію від коронавірусу

17 березня 2021, 18:02 4
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Всього в країні 2370 таких команд медиків
Всього в країні 2370 таких команд медиків
Рixabay
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За першу вакцинацію від COVID-19 одного пацієнта лікарів будуть доплачувати 20 грн, а за другу - 60 грн. Таке рішення сьогодні планують погодити на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради.

Про це в телеграм-каналі написав нардеп Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

"Плюс до цього кожній команді буде виплачена так звана глобальна ставка за перший місяць у розмірі 8247 грн на кожну команду. Розрахунок ставки здійснено виходячи з кількості не більше 1320 пацієнтів, яких вакцинує команда імунізації", - написав нардеп.

Він додав, що всього в країні 2370 таких команд.

Нагадаємо, МОЗ збільшив інтервал між дозами CoviShield.

коронавірус Україна вакцина Олексій Гончаренко вакцинація

 
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