Підкомітет ВР підтримав рішення про призначення виборів мера Харкова на осінь

Тепер це рішення має підтримати профільний комітет у середу, 17 березня

Тепер це рішення має підтримати профільний комітет у середу, 17 березня

Фото: telegra.ph

На засіданні, 16 березня, підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії одноголосно підтримав рішення про призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

Про це Telegram-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу" Дмитро Микиша, передає RegioNews.

Тільки що, на засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, одноголосно підтримали рішення про призначення виборів Харківського міського голови на осінь 2021 року. Завтра Комітет і після розгляд Верховною Радою України", - написав депутат.

Раніше повідомлялося, що заступник голови комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що у середу 17 березня комітет розгляне питання про призначення виборів мера Харкова.