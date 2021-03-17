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17 марта 2021, 17:59 210

ЦИК отменила регистрацию кандидатов в нардепы Зверобий и Марчевского

17 марта 2021, 17:59 210
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Оба кандидата ранее заявили, что не будут участвовать в выборах 28 марта
Оба кандидата ранее заявили, что не будут участвовать в выборах 28 марта
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 17 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Маруси Зверобий по округу №87 в Ивано-Франковской области и Артема Марчевского, который снял свою кандидатуру с гонки на округе №50 в Донецкой области.

Об этом стало известно из трансляции заседания ЦИК, передает RegioNews.

На днях от участия в выборах 28 марта отказались Маруся Зверобий и Артем Марчевский. ЦИК рассмотрела заявления и отменила регистрацию кандидатов", - сообщили в ЦИК.

В Комиссии отметили, что регистрацию Зверобий и Марчевского отменили согласно действующему законодательству, поскольку кандидат подает заявление об отказе за 12 дней до голосования, и ЦИК за 10 дней рассматривает его и принимает решение.

Также в Центризбиркоме уточнили, что в случае снятия кандидата с регистрации залог партии не возвращается.

Напомним, 16 марта Маруся Зверобий снялась с довыборов в пользу представителя "Свободы".

В тот же день генпродюсер "112 Украина" Марчевский не будет балотироваться на довыборах в Раду по округу на Донбассе

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ЦИК Кандидат регистрация выборы Ивано-Франковская область Донецкая область

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