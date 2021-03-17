Вибори мера Харкова планують на осінь: комітет Ради підтримав призначення

Тепер за призначення виборів повинні проголосувати в Раді

Тепер за призначення виборів повинні проголосувати в Раді

Фото: rada.gov.ua

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування підтримав призначення позачергових виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

Тільки що Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування розглянув питання і одноголосно підтримав призначення та проведення виборів мера Харкова на осінь 2021 року", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 березня підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії одноголосно підтримав рішення про призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

Раніше повідомлялося, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що у середу 17 березня комітет розгляне питання про призначення виборів мера Харкова.