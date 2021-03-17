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17 березня 2021, 16:47 7

У МОЗ розповіли про стан хворого на COVID-19 головного санлікаря Ляшка

17 березня 2021, 16:47 7
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Фото: із відкритих джерел
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Міністр охорони здоров’я Мкаксим Степанов заявив, що його заступник, головний санітарний лікар Віктор Ляшко почувається нормально. У нього майже через два тижні після вакцинації підтвердили коронавірусне захворювання.

Про це Степанов розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Здоров'я у нього абсолютно нормальне. Сьогодні ми разом з ним проводили селекторну нараду щодо вакцинації разом з регіонами", – розповів міністр.

Він додав, що вакцинація не створює механічного бар'єру між вірусом і людиною, і є достатньо високий відсоток людей, які після вакцинації точно не захворіють на COVID-19.

За словами Степанова, решта людей можуть захворіти, але перенесуть хворобу або повністю безсимптомно, або у легкій формі.

Точно не буде ніякого важкого стану, не буде реанімацій, і головне – ця людина буде жити. Коли ми говоримо про коронавірус, який призводить до смерті, то вакцинація дорівнює життю", – стверджує глава МОЗ.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що головний санлікар Ляшко захворів на COVID-19 через 13 днів після вакцинації.

МОЗ Максим Степанов Віктор Ляшко коронавірус карантин

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