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17 марта 2021, 16:47 8

В Минздраве рассказали о состоянии больного COVID-19 главного санврача Ляшко

17 марта 2021, 16:47 8
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Он продолжает находиться на самоизоляции после положительного ПЦР-теста
Он продолжает находиться на самоизоляции после положительного ПЦР-теста
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Мкаксим Степанов заявил, что его заместитель, главный санитарный врач Виктор Ляшко чувствует себя нормально. У него почти через две недели после вакцинации подтвердили коронавирусное заболевание.

Об этом Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Здоровье у него совершенно нормальное. Сегодня мы вместе с ним проводили селекторное совещание по поводу вакцинации вместе с регионами", - рассказал министр.

Он добавил, что вакцинация не создает механического барьера между вирусом и человеком, но есть достаточно высокий процент людей, которые после вакцинации точно не заболеют COVID-19.

По словам Степанова, остальные люди могут заболеть, но перенесут болезнь или полностью бессимптомно, или в легкой форме.

Точно не будет никакого тяжелого сословия, не будет реанимаций, и главное - этот человек будет жить. Когда мы говорим о коронавирусе, который приводит к смерти, то вакцинация равна жизни", - утверждает глава Минздрава.

Напомним, 15 марта стало известно, что главный санврач Ляшко заболел COVID-19 через 13 дней после вакцинации.

коронавирус карантин Минздрав Виктор Ляшко Максим Степанов

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