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15 березня 2021, 16:36 289

Головний санлікар Ляшко захворів на COVID-19 через 13 днів після вакцинації

15 березня 2021, 16:36 289
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2 березня він вакцинувався вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield)
2 березня він вакцинувався вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield)
Фото: із відкритих джерел
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Головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко отримав позитивний тест на наявність коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований”, - написав Ляшко.

Він пояснив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день, а рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи! Окремо хочу зазначити, що всі вакцини проти COVID-19, у першу чергу розроблені та протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров’я”, - розповів головний санлікар.

Він буде перебувати на лікарняному до відсутності клінічних проявів хвороби протягом 3 днів, або поки не отримає негативний результат ПЛР-тесту.

P.s. шкода стало читачів ФБ, не все ж про Дубінського читати. Жартую) Бережіться та не хворійте!”, - підсумував Ляшко.

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Нагадаємо, 2 березня головний санітарний лікар Ляшко вакцинувався від коронавірусу. Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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