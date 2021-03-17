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17 березня 2021, 16:05 388

У Дніпрі суддю ув’язнили на 3,5 роки за отримання хабара

17 березня 2021, 16:05 388
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У 2016 році він вимагав та отримав понад 250 тисяч гривень неправомірної вигоди
У 2016 році він вимагав та отримав понад 250 тисяч гривень неправомірної вигоди
Фото: із відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) прийняв рішення посадити до в’язниці на 3 років та 6 місяців суддю Жовтневого районного суду міста Дніпро Вадима Галічого за хабарництво.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

17 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала винуватим суддю Жовтневого районного суду Дніпра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України”, - йдеться в повідомленні ВАКС.

Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили, суддю затримали у залі засідання.

Також суд вирішив позбавити права Галічого займати деякі посади на 3 роки. Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів.

Ця справа унікальна тим, що це перший суддя, якого затримали безпосередньо після внесення змін до Конституції України щодо обмеження суддівської недоторканості”, - розповіли в НАБУ.

У відомстві нагадали, що суддя у 2016 році вимагав та отримав понад 250 тисяч гривень хабара. Він обіцяв вплинути на чиновників Нацполіції в Дніпропетровській області щоб ті не притягували іншого підозрюваного до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків за місцем проживання судді, детективи НАБУ виявили понад 54 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро, та майже 138 тисяч гривень готівкою.

Нагадаємо, 16 лютого у Закарпатській області суддя отримав шість років в’язниці за хабарництво.

Дніпро НАБУ ВАКС суддя кримінальна справа корупція хабар в'язниця

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