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17 березня 2021, 15:44 549

Малюська планує перенести Лук'янівське СІЗО Києва вже через два роки

17 березня 2021, 15:44 549
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Питання полягає лише в тому, як швидко будуть надходити кошти і як швидко буде йти будівництво
Питання полягає лише в тому, як швидко будуть надходити кошти і як швидко буде йти будівництво
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Лук'янівське СІЗО вже через два роки можуть перенести за межі Києва, але такий варіант розвитку подій можливий при оптимістичному сценарії, на який розраховує Мін'юст.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів міністр юстиції Денис Малюська, пише RegioNews.

"Це дуже тісно пов'язано з тим, які у нас будуть темпи продажів (в'язниць, їх хочуть продати у кількості 22-25 одиниць - Ред.). Тому що проектну документацію ми розробляємо, місце є, бачення, як і коли це буде зроблено, у нас теж є", - запевнив міністр.

За його словами, питання полягає лише в тому, як швидко будуть надходити кошти і як швидко буде йти будівництво.

"При оптимістичному сценарії року за два ми туди людей перевеземо", - сказав глава Мін'юсту.

Раніше повідомлялося, що Платні камери в СІЗО принесли Мін'юсту майже 2,8 мільйона.

Україна Київ СІЗО Денис Малюська в'язниця

 
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