Малюська планує перенести Лук'янівське СІЗО Києва вже через два роки

Питання полягає лише в тому, як швидко будуть надходити кошти і як швидко буде йти будівництво

Питання полягає лише в тому, як швидко будуть надходити кошти і як швидко буде йти будівництво

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Лук'янівське СІЗО вже через два роки можуть перенести за межі Києва, але такий варіант розвитку подій можливий при оптимістичному сценарії, на який розраховує Мін'юст.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів міністр юстиції Денис Малюська, пише RegioNews. "Це дуже тісно пов'язано з тим, які у нас будуть темпи продажів (в'язниць, їх хочуть продати у кількості 22-25 одиниць - Ред.). Тому що проектну документацію ми розробляємо, місце є, бачення, як і коли це буде зроблено, у нас теж є", - запевнив міністр. За його словами, питання полягає лише в тому, як швидко будуть надходити кошти і як швидко буде йти будівництво. "При оптимістичному сценарії року за два ми туди людей перевеземо", - сказав глава Мін'юсту. Раніше повідомлялося, що Платні камери в СІЗО принесли Мін'юсту майже 2,8 мільйона.

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