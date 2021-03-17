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17 марта 2021, 16:05 488

В Днепре судью посадили на 3,5 года за получение взятки

17 марта 2021, 16:05 488
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В 2016 году он требовал и получил более 250 тысяч гривен неправомерной выгоды
В 2016 году он требовал и получил более 250 тысяч гривен неправомерной выгоды
Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение посадить в тюрьму на 3 года и 6 месяцев судью Октябрьского районного суда города Днепр Вадима Галичого за взяточничество.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

17 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным судью Октябрьского районного суда Днепра в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины", - говорится в сообщении ВАКС.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, судью задержали в зале заседания.

Также суд решил лишить Галичого права занимать некоторые должности на 3 года. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

Это дело уникально тем, что это первый судья, которого задержали непосредственно после внесения изменений в Конституцию Украины относительно ограничения судейской неприкосновенности", - рассказали в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что судья в 2016 году требовал и получил более 250 тысяч гривен взятки. Он обещал повлиять на чиновников Нацполиции в Днепропетровской области чтобы те не привлекали другого подозреваемого к уголовной ответственности.

Во время обысков по месту жительства судьи, детективы НАБУ обнаружили более 54 тысяч долларов, около 13 тысяч евро, и почти 138 тысяч гривен наличными.

Напомним, 16 февраля в Закарпатской области судья получил шесть лет тюрьмы за взяточничество.

Днепр НАБУ ВАКС судья уголовное дело коррупция взятка тюрьма

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