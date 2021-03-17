В Днепре судью посадили на 3,5 года за получение взятки

В 2016 году он требовал и получил более 250 тысяч гривен неправомерной выгоды

В 2016 году он требовал и получил более 250 тысяч гривен неправомерной выгоды

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение посадить в тюрьму на 3 года и 6 месяцев судью Октябрьского районного суда города Днепр Вадима Галичого за взяточничество.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, пресс-служба ВАКС, передает RegioNews. 17 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным судью Октябрьского районного суда Днепра в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины", - говорится в сообщении ВАКС. Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, судью задержали в зале заседания. Также суд решил лишить Галичого права занимать некоторые должности на 3 года. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней. Это дело уникально тем, что это первый судья, которого задержали непосредственно после внесения изменений в Конституцию Украины относительно ограничения судейской неприкосновенности", - рассказали в НАБУ. В ведомстве напомнили, что судья в 2016 году требовал и получил более 250 тысяч гривен взятки. Он обещал повлиять на чиновников Нацполиции в Днепропетровской области чтобы те не привлекали другого подозреваемого к уголовной ответственности. Во время обысков по месту жительства судьи, детективы НАБУ обнаружили более 54 тысяч долларов, около 13 тысяч евро, и почти 138 тысяч гривен наличными. Напомним, 16 февраля в Закарпатской области судья получил шесть лет тюрьмы за взяточничество.

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