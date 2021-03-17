У Дніпрі невідомі підірвали відділення банку

З пошкодженого вибухом банкомату в приміщенні забрали гроші

З пошкодженого вибухом банкомату в приміщенні забрали гроші

Фото "Дніпро оперативний"

Двоє невідомих вночі у середу, 17 березня, підірвали відділення «Ощадбанку» на проспекті Олександра Поля, що у центрі Дніпра. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт "Дніпро оперативний".

Двоє невідомих підірвали вибухівкою банкомат, розміщений у відділенні банку, та забрали звідти касети з грошима. За словами очевидця, чоловіки втекли у сусідні двори.

На місце прибули співробітники поліції, слідчого управління, служби охорони, а також вибухотехніки. Особи відповідальних за подію поки не встановили. Наразі поліцейські з’ясовують деталі інциденту.

Видання також нагадує, що це не перший випадок за цей тиждень. 15 березня двоє чоловіків підірвали банкомат "Ощадбанку" у Підгородньому Дніпроперовської області. Вони викрали гроші та втекли.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині керівникам банку повідомили про підозру у розтраті 86 мільйонів. В ході досудового розслідування відбулися 5 санкціонованих обшуків.



