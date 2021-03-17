Львів переходить на посилений карантин: що відомо

Це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання, вважає мер міста

Це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання, вважає мер міста

Фото: з відкритих джерел

Починаючи з п'ятниці, 19 березня, на території львівської громади буде діяти посилений карантин, який продовжиться щонайменше до 28 березня.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Так, у Львові вирішили не чекати на рішення Кабміну та ухвалити рішення по посилення карантину самостійно.

Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання", - зазначає мер міста Андрій Садовий.

У місті вводяться такі обмеження:

молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;

припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

заклади громадського харчування працюють "на виніс” та доставку;

у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;

всі масові заходи переносяться;

салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Як повідомлялося, мер Львова Садовий повідомив, що у Львові розгорнуть додаткові госпіталі для COVID-пацієнтів. На першому етапі влада міста планує розгорнути додаткові 366 ліжок.

Також в ОДА припустили, що Львівська область із ймовірністю 90% опиниться в "червоній” зоні. Влада регіону готується до посилення карантину.