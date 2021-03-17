Кабмін погодив призначення заступників голів п'яти ОДА
Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду
Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду
У середу, 17 березня, під час засідання Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, були погоджені кандидатури заступників голів обласних державних адміністрацій.
Про це в Facebook повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
Так, Кабінет погодив призначення:
- Богачева Романа Михайловича - заступником голови Сумської ОДА.
- Гапули Михайла Вікторовича - заступником голови Тернопільської ОДА.
- Харнама Михайла Володимировича - заступником голови Харківської ОДА.
- Шибаєва Андрія Леонідовича - заступником голови Херсонської ОДА.
- Якименка Миколи Миколайовича - заступником голови Херсонської ОДА.
- Мунтяна Артура Івановича - заступником голови Чернівецької ОДА.
Нагадаємо, раніше Кабмін погодив кандидатури заступників голів Одеської, Харківської та Чернігівської ОДА.
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