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Кличко закликав Кабмін посилити карантинні обмеження у Києві
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16 березня 2021, 15:48 487

Кличко закликав Кабмін посилити карантинні обмеження у Києві

16 березня 2021, 15:48 487
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У лікарняних закладах столиці закінчуються COVID-ліжка
Фото: із відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням розширити перелік карантинних обмежень у "помаранчевій зоні", до якої входить місто, оскільки у столиці різко погіршилася ситуація із поширенням коронавірусу.

Про це Кличко заявив у вівторок, 16 березня, під час брифінгу, передає RegioNews.

Він розповів, що упродовж останніх 10 днів кількість хворих на COVID-19 виросла в два рази, за минулу добу зафіксовано 999 нових випадків. Також майже закінчилися ліжка для хворих коронавірусом.

Мер закликав Кабмін розширити повноваження місцевої влади, тобто дати можливість посилювати обмеження. В іншому випадку, сказав Кличко, COVID-ліжка можуть закінчитися вже через добу.

Динаміка поширення загрозлива. Київ звертається до уряду з проханням розширити перелік протиепідемічних обмежень в "помаранчевій" зоні. Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань", - сказав Кличко.

Також міський голова Києва просить Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство інфраструктури та Держпродспоживслужбу посилити контроль за дотриманням вже існуючих обмежень.

Він зазначив, що в четвер у центрі Києва відбудеться футбольний матч Шахтар - Рома, який відвідають близько 35 тис. людей, зокрема з різних міст.

У зв'язку з цим Кличко побоюється повторення ситуації, яка склалася в Буковелі на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, МОЗ просить Київ та Вінниччину посилити карантин, щоб уникнути "червоної” зони.

коронавірус Київ карантин Віталій Кличко Обмеження помаранчева зона

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