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17 березня 2021, 12:53 324

Київ перейде в "червону" зону максимум через тиждень, - Кличко

17 березня 2021, 12:53 324
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Кличко додав, що динаміка поширення COVID стала загрозливою
Кличко додав, що динаміка поширення COVID стала загрозливою
Фото з відкритих джерел
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У Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Максимум через тиждень столиця опиниться в "червоній" зоні карантину.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

Відповідаючи на питання, коли Київ опиниться в "червоній" зоні карантину, мер столиці відповів: "Я думаю, час йде на дні. Максимум через тиждень".

Кличко додав, що динаміка поширення COVID стала загрозливою. Зараз столична влада розглядає різні варіанти посилення карантину.

"Але карантинні обмеження може вводити виключно центральний уряд", - додав Кличко.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Базовою є "жовта" зона карантину, "помаранчева" - зона ризику, "червона" - введення в регіоні жорсткого карантину.

Раніше у столиці пояснили, чому самостійно не можуть посилити карантин.

коронавірус Україна карантин мер Кличко Віталій

 
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