Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Жмака
Обов'язки голови поклали на Івана Юрика
Обов'язки голови поклали на Івана Юрика
Кабінет міністрів погодив дострокове припинення повноважень голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака.
Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.
Обов'язки глави поклали на Івана Юрика. Він є членом правління "Укрзалізниці".
Нагадаємо, Володимир Жмак був призначений головою правління "Укрзалізниці" 26 серпня 2020 року. Раніше він працював в наглядовій раді "Київстару".
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив ТСК з розслідування ситуації в УЗ надати в одноденний термін інформацію щодо роботи компанії у 2015-2021 року.
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