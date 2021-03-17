13:59  17 березня
Кабмін погодив призначення заступників голів п'яти ОДА
10:39  17 березня
У Раді збирають підписи для позачергового засідання
08:11  17 березня
Бойовики за добу 9 раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
17 березня 2021, 13:59 19

Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Жмака

17 березня 2021, 13:59 19
Читайте также на русском языке
Обов'язки голови поклали на Івана Юрика
Обов'язки голови поклали на Івана Юрика
Facebook
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів погодив дострокове припинення повноважень голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Обов'язки глави поклали на Івана Юрика. Він є членом правління "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Володимир Жмак був призначений головою правління "Укрзалізниці" 26 серпня 2020 року. Раніше він працював в наглядовій раді "Київстару".

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив ТСК з розслідування ситуації в УЗ надати в одноденний термін інформацію щодо роботи компанії у 2015-2021 року.

Кабмін Україна Укрзализныця голова правління голова

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua