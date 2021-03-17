Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Жмака

Обов'язки голови поклали на Івана Юрика

Обов'язки голови поклали на Івана Юрика

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Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Обов'язки глави поклали на Івана Юрика. Він є членом правління "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Володимир Жмак був призначений головою правління "Укрзалізниці" 26 серпня 2020 року. Раніше він працював в наглядовій раді "Київстару".

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив ТСК з розслідування ситуації в УЗ надати в одноденний термін інформацію щодо роботи компанії у 2015-2021 року.