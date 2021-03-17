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17 березня 2021, 10:58 1091

У столиці пояснили, чому самостійно не можуть посилити карантин

17 березня 2021, 10:58 1091
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Це пов'язано з новою постановою уряду, якою дозволяється лише посилювати деякі заходи контролю
Це пов'язано з новою постановою уряду, якою дозволяється лише посилювати деякі заходи контролю
Фото з відкритих джерел
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Влада Києва не може самостійно посилити карантинні обмеження у столиці без рішення Кабінету міністрів. Це пов'язано з новою постановою уряду, якою дозволяється лише посилювати деякі заходи контролю.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.

За його словами, згідно з новою постановою Кабміну, яка набрала чинності в лютому, місцева влада може посилювати лише заходи контролю, такі як навчання.

"Раніше, минулого року, це можна було зробити самостійно. Зараз це виключний перелік заходів, який визначено Кабінетом міністрів. Влада не може посилювати заходи на місцях. Всіх заходів необхідно дотримуватися у "помаранчевій" чи "червоній" зоні виключно з переліку Кабінету міністрів", - пояснив Рубан.

Нагадаємо, раніше Кличко закликав Кабмін посилити карантинні обмеження в Києві.

коронавірус Україна Київ карантин влада

 
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