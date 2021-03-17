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17 марта 2021, 14:31 535

Местные власти могут усиливать карантин без указаний "сверху" - Кабмин

17 марта 2021, 14:31 535
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Режим адаптивного карантина дает властям на местах такое право
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти при необходимости усиливать карантин, поскольку у них для этого есть все возможности.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета министров, передает RegioNews.

По его словам, в Украине ввели адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения.

Поэтому я призываю местных руководителей не ожидать указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализации - внедряете дополнительные ограничения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, введенный три недели назад "красный" уровень ограничений в Ивано-Франковской области позволил стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Шмыгаль также отметил, что если все граждане будут придерживаться противоэпидемических ограничений и снизят социальные контакты, то не будет необходимости вводить новый локдаун.

Однако ограничения усилят, если большинство регионов окажутся в "красной" зоне.

Напомним, ранее Кличко призвал Кабмин усилить карантинные ограничения в Киеве.

Позже в столице объяснили, почему самостоятельно не могут ужесточить карантин.

карантин коронавирус местные власти Денис Шмыгаль Кабмин Ограничение

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