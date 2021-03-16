Глава "Укроборонпрому" Гусєв захворів на коронавірус

Це сталося під час візиту до Японії

Це сталося під час візиту до Японії

Фото: Вікіпедія

Директор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв захворів на коронавірус під час візиту до Японії.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Наразі Юрій Гусєв перебуває в Японії у складі офіційної української делегації. Наразі він в посольстві України проходить самоізоляцію.

"На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19. Почуваюся добре. З усіх робочих питань залишаюсь з командою "Укроборонпрому" на постійному зв’язку дистанційно", - зазначив він.

З 16 березня я, у складі офіційної української делегації на чолі з Міністром оборони України Андрієм Тараном, перебуваю... Posted by Yuriy Husyev on Tuesday, March 16, 2021

Нагадаємо, раніше Гусєв заявив, що "Укроборонпром" ліквідують до кінця червня.