Глава "Укроборонпрому" Гусєв захворів на коронавірус
Це сталося під час візиту до Японії
Це сталося під час візиту до Японії
Директор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв захворів на коронавірус під час візиту до Японії.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
Наразі Юрій Гусєв перебуває в Японії у складі офіційної української делегації. Наразі він в посольстві України проходить самоізоляцію.
"На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19. Почуваюся добре. З усіх робочих питань залишаюсь з командою "Укроборонпрому" на постійному зв’язку дистанційно", - зазначив він.
З 16 березня я, у складі офіційної української делегації на чолі з Міністром оборони України Андрієм Тараном, перебуваю...Posted by Yuriy Husyev on Tuesday, March 16, 2021
Нагадаємо, раніше Гусєв заявив, що "Укроборонпром" ліквідують до кінця червня.
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