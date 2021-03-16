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16 марта 2021, 16:56 137

Львовская область с вероятностью 90% окажется в "красной" зоне, - ОГА

16 марта 2021, 16:56 137
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Власти региона готовятся к усилению карантина
Власти региона готовятся к усилению карантина
Фото: из открытых источников
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Во Львовской области стремительно растет заболеваемость COVID-19, медицинские учреждения ежедневно принимают больше пациентов, чем выписывают. При таком темпе область скоро с вероятностью 90% попадет в "красную" зону карантина.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Иван Собко, передает RegioNews.

По его словам, две крупнейшие COVID-больницы области заполнены на 94%. Так как вирус мутировал, больные нуждаются в длительном стационарном лечении.

К сожалению, эпидситуация ухудшается ... Загрузка резко растет и хуже всего то, что 60% пациентов это - молодые люди без сопутствующих заболеваний. Коронавирус снова мутировал. Медики говорят, что стационарное лечение требует более длительного времени, чем 14 дней", - заясказав Иван Собко.

Он уверен на 90%, что регион в ближайшее время окажется в "красной" зоне, а заполненность кроватей составит более 65%.

Напомним, Андрей Садовый заявил, что во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов.

коронавирус заявление ОГА красная зона Львовская область

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