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16 березня 2021, 15:31 4

В Ірпені з завтрашнього дня посилять карантинні заходи: що відомо

16 березня 2021, 15:31 4
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В центральній лікарні міста на 100% заповненні палати для COVID-хворих
В центральній лікарні міста на 100% заповненні палати для COVID-хворих
Фото: Facebook
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Мер Ірпеня Олександр Маркушин через стрімке зростання хворих на коронавірус планує від завтра посилити карантинні заходи в регіоні, щоб уникнути переведення громади з помаранчевої в червону зону карантину.

Про це Маркушин повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Ситуація з поширенням Covid-19 стрімко погіршується. Якщо 15 лютого у Приірпінні було зафіксовано 89 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, то 15 березня - вже 233! Маємо 100% наповнення інфекційного відділення та усіх палат для лікування хворих на ковід в Ірпінській центральній лікарні. Масово хворіють лікарі та вчителі! Навантаження на медиків зросло в рази", - заявив він.

Для того, щоб уникнути переведення Ірпінської громади з помаранчевої в червону карантинну зону, на період з 17 березня до 5 квітня він ініціює:

  • скасування всіх спортивних та культурно-масових заходів;
  • переведення шкіл на дистанційне навчання (з урахуванням канікул з 22 до 28 березня);
  • переведення прийому громадян у комунальних службах міста в онлайн режим;
  • скасування прийому громадян працівниками виконавчого комітету ІМР, переведення роботи ЦНАП в онлайн режим (окрім здійснення реєстрації місця проживання та державної реєстрації фізичних та юридичних осіб, які будуть відбуватися за попереднім записом);
  • посилення контролю за дотриманням карантинних протиепідемічних норм у місцях загального користування.

Нагадаємо, Максим Степанов заявив, що Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити в "червону зону" через погіршення ситуації з коронавірусом.

коронавірус карантин мер Ірпінь зона

 
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