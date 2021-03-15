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15 березня 2021, 19:21 2

Мін'юст подав апеляцію на скасування нової редакції українського правопису

15 березня 2021, 19:21 2
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Оскаржує рішення ОАСК, яким постанова КМУ про затвердження нового правопису була визнана недійсною
Оскаржує рішення ОАСК, яким постанова КМУ про затвердження нового правопису була визнана недійсною
Фото з відкритих джерел
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Міністерство юстиції України у п'ятницю, 12 березня, подало апеляційну скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про визнання протиправною та недійсною постанови уряду, якою було затверджено український правопис у новій редакції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК і розпочали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції..., - наводить слова заступника міністра юстиції Валерії Коломієць прес-служба.

За її словами, позивачі у цій справі не навели жодних доказів того, що зазначеною постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.

Як повідомлялося ще 28 січня, Кабмін попередив, що буде оскаржувати рішення ОАСК про скасування нового правопису. У Мін'юсті рішення служителів Феміди назвали незаконним.

суд апеляція Мінюст правопис Кабмін Постанова

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