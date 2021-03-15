Главный санврач Ляшко заболел COVID-19 через 13 дней после вакцинации

2 марта он вакцинировался вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

2 марта он вакцинировался вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Фото: из открытых источников

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - написал Ляшко.

Он пояснил, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе! Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья", - рассказал главный санврач.

Он будет находиться на больничном до отсутствии клинических проявлений болезни в течение 3 дней, или пока не получит отрицательный результат ПЦР-теста.

P.s. жалко стало читателей ФБ, не всё же о Дубинском читать. Шучу) Берегитесь и не болейте!", - подытожил Ляшко.

Напомним, 2 марта Главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса. Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).