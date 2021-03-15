Главный санврач Ляшко заболел COVID-19 через 13 дней после вакцинации
Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко получил положительный тест на наличие коронавируса.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - написал Ляшко.
Он пояснил, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.
У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе! Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья", - рассказал главный санврач.
Он будет находиться на больничном до отсутствии клинических проявлений болезни в течение 3 дней, или пока не получит отрицательный результат ПЦР-теста.
P.s. жалко стало читателей ФБ, не всё же о Дубинском читать. Шучу) Берегитесь и не болейте!", - подытожил Ляшко.
Напомним, 2 марта Главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса. Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).