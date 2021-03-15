У Терехова спробували виправдатися за масові заходи та порушення карантину на Масляну

У міськраді Харкова заявляють, що "люди все одно би зібрались”

У міськраді Харкова заявляють, що "люди все одно би зібрались”

Фото: redpost.com.ua

У міській раді Харкова відреагували на скандал довкола масового святкування Масляної під час пандемії за участі великої кількості людей. Тоді ЗМІ та громадськість розкритикували секретаря міської ради і виконувача обов’язки мера міста Ігоря Терехова, який виступав серед натовпу місцевих мешканців без засобів індивідуального захисту.

Про це "Суспільному” повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан, передає RegioNews.

Вона спробувала відповісти на запитання журналістів, чому в місті не обмежили святкування з огляду на зростання захворюваності коронавірусом, і заявила, що міська влада не скасувала святкування Масляної, "щоб розрадити харків'ян”.

Масляна — таке свято, що люди все одно зберуться смажити млинці й куштувати чай, каву. Це по-перше. По-друге, це на вулиці. Ми подивилися, що це будуть морозні дні, а мороз не сприяє розповсюдженню цієї інфекції на вулиці. Ну і ми просили людей, щоб не скупчувалися, але ж ви розумієте, що не завжди так, як хочеться", - говорить Горбунова-Рубан.

Журналісти зазначають, що після святкувань пресслужба міської ради оприлюднила фотографії, на яких місцеві мешканці та мер під час святкування порушують дистанцію і не мають масок та засобів індивідуального захисту.

Заступниця міського голови каже, що COVID-19 має "важкі наслідки психологічного та психічного характеру”, і тому міській владі потрібно було "зробити щось таке, щоб люди змогли вийти на вулицю і поспілкуватися одне з одним, трішки побувати у святах".

Горбунова-Рубан під час спілкування із журналістами визнала, що саме влада міста відповідальна за організацію масових святкувань під час карантину та пандемії.

Враховуючи погодні умови, ми прийняли таке рішення, що можна вийти на вулицю і на морозі посвяткувати Масляну", — сказала чиновниця.

Нагадаємо, 14 березня лікар Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов повідомив, що реанімації міста повністю заповнені пацієнтами із COVID-19, і в міських медичних установах не вистачає ліжок для хворих COVID-19.

Він розповів, що коронавірус продовжує забирати життя харків'ян, і вчора, 13 березня від ускладнень помер лікар Дмитро Борисович Пеньков. Крім того, за словами Корсунова, у лікарнях Харкова зросла кількість молодих пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусу.

Того ж дня Ігоря Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради у розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.