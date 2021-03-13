За добу окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі

Бойових втрат серед українських захисників немає

Бойових втрат серед українських захисників немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 13 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", збройні формування РФ здійснили два гранатометних постріли ВОГ-17.

Поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано у вечірньому зведенні.

Українська сторона СЦКК також повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

"Зокрема, значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування. Нарощування озброєння та зосередження військової техніки в районі полігонів є прямим доказом проведення навчання та бойового злагодження підрозділів російсько-окупаційних військ", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.